Константин Папазов: Най-важното е, че Ямбол отново има своя баскетболен дом

С много емоции, пълни трибуни и баскетболен празник Ямбол официално откри обновената спортна зала „Диана“ през миналия уикенд. Сред специалните гости на церемонията беше новият президент на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов, който поздрави ямболии за преобразяването на емблематичното съоръжение и благодари на общинското ръководство за усилията да съхрани едно от знаковите места в историята на българския баскетбол.

"Искам да поздравя кмета Валентин Ревански и целия Общински съвет, както и всички съпричастни към ремонта на залата. От мое име и от името на Георги Глушков, пожелаваме отново Ямбол да бъде онзи инстински център на баскетбола, който беше през последните 50 години. Ямбол, както и всички отбори, изживява трудни моменти, но най-важното е, че отново има своя дом, който аз видях пълен и най-вече пълен с много деца. Това са децата на Ямбол, които ако се заразят за любимата игра, ще бъдат отново тези, които ще радват своите съграждани", каза Папазов.

"Много ми се иска еуфорията от първия мач, изключителната организация и атмосфера да продължат през целия сезон, и всяко едно ямболско семейство да приеме за празник мачовете на любимия отбор. Най-важното е да заведе децата си в залата. Пожелавам успех и ми иска всички клубове да имат тази възможност, която има Ямбол, да ремонтират залите си, за да могат те да станат дом на баскетбола. Две години това бе платено с липсата на отбор в НБЛ, но това бе цената необходима да се плати за бъдещето на баскетбола в Ямбол. Пожелавам и на другите зали, като тази във Варна, в някаква част и на тази в Плевен, доколкото знам там съвсем скоро ще започне строителството на нова зала, да бъдат във вид, в който да вдигнем нивото на българския баскетбол", добави пред официалния сайт на федерацията Константин Папазов.

Откриването събра представители на 40 от общо 53 спортни клуба в Ямбол, легенди на местния спорт и млади състезатели.

След мащабния ремонт зала „Диана“ предлага модернизирани инсталации, обновени покрив и фасади, нови седалки и достъпна среда за спортисти и зрители. Обновената база създава по-добри условия за подготовка на младите таланти и за провеждането на значими национални и международни спортни събития.