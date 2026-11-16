БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кошмарната серия за Феран Торес продължава

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Феран Торес не беше използван от Луис де ла Фуенте в мача срещу Англия, загубен с 2:3.

Кошмарната серия за Феран Торес продължава
Слушай новината

След головата суша с екипа на Пари Сен Жермен, Феран Торес се бори да преоткрие формата си с испанския национален отбор и мястото на нападателя в атакуващата линия Ла Роха вече е под въпрос.

Очевидно Феран Торес преминава през много труден период. След убедителния старт с ПСЖ, испанският нападател сега се бори да възвърне познатата си форма.

Срещу Троа, в последния мач преди зимната пауза, 26-годишният нападател пропусна множество възможности при победата на отбора си с 1:0. Това разочароващо представяне удължи серията му от осем мача без гол, след като вкара седем пъти в първите си шест участия за столичния клуб.

Последният му гол датира от 20 септември, при победата срещу Олимпик Марсилия. В Шампионската лига Торес не е отбелязвал след хеттрика си срещу Слован Братислава.

Спадът във формата му се усеща и при изявите му с испанския национален отбор. По време на пътуването до Уембли срещу Англия на 26 септември, Феран Торес пропусна няколко чисти положения. След като голът му беше отменен поради засада, той се провали след това на два пъти срещу Джордан Пикфорд.

Нещата не се подобриха за него по време на последната международна пауза. Срещу Чехия на 12 ноември, Феран Торес имаше още една възможност да се завърне с испанския национален отбор. Започвайки в атака в отсъствието на Микел Оярсабал, нападателят на Пари Сен Жермен не впечатли особено. Въпреки победата на Ла Роха с 2:0, той не успя да намери вратата и беше заменен в 65-ата минута.

Така за следващия мач на Испания срещу Англия в неделя, Феран Торес не беше използван от Луис де ла Фуенте, оставайки на пейката по време на загубата на Испания с 2:3.

Свързани статии:

Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
„Трите лъва“ изиграха силен първи час и поведоха с три гола след...
Чете се за: 04:22 мин.
Феран Торес събуди Пари Сен Жермен и донесе първата победа в Лига 1
Феран Торес събуди Пари Сен Жермен и донесе първата победа в Лига 1
Испанският национал се разписа още в петата минута за успеха с 1:0...
Чете се за: 01:47 мин.
#Феран Торес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
1
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
3
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с...
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
4
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
5
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
6
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Европейски футбол

Маурисио Почетино ще има ключова роля в трансферната политика на Манчестър Юнайтед
Маурисио Почетино ще има ключова роля в трансферната политика на Манчестър Юнайтед
Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик Милан е готов да предложи 60 милиона евро за Ендрик
Чете се за: 02:00 мин.
Кристиан Киву спечели наградата за най-добър треньор в Серия А за сезон 2025/2026 Кристиан Киву спечели наградата за най-добър треньор в Серия А за сезон 2025/2026
Чете се за: 01:52 мин.
Френският вратар Юго Лорис влезе в историята Френският вратар Юго Лорис влезе в историята
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът на френската футболна федерация Филип Диало ще бъде опонент на Джани Инфантино на изборите за ръководител на ФИФА Президентът на френската футболна федерация Филип Диало ще бъде опонент на Джани Инфантино на изборите за ръководител на ФИФА
Чете се за: 01:52 мин.
Зидан: Целта ни е да изградим отбор, който да бъде конкурентоспособен срещу всеки съперник, срещу който се изправим Зидан: Целта ни е да изградим отбор, който да бъде конкурентоспособен срещу всеки съперник, срещу който се изправим
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от санкциите две руски банки
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България извади от...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море Вижте видео от потъването на кораба BETUL 8, ударен от дронове в българската икономическа зона на Черно море
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Шествие и бдение в памет на загубилата живота си след катастрофа с пиян граничен полицай 18-годишна Милена в Драгоман Шествие и бдение в памет на загубилата живота си след катастрофа с пиян граничен полицай 18-годишна Милена в Драгоман
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала На студено и без топла вода: Продължават проблемите заради „Топлофикация“ в няколко столични квартала
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
По света
България си върна открадната мощехранителница от XVII век с...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Три трансплантации след донорска ситуация в София
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на 7 май...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ