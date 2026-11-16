Кошмарната серия за Феран Торес продължава

След головата суша с екипа на Пари Сен Жермен, Феран Торес се бори да преоткрие формата си с испанския национален отбор и мястото на нападателя в атакуващата линия Ла Роха вече е под въпрос.

Очевидно Феран Торес преминава през много труден период. След убедителния старт с ПСЖ, испанският нападател сега се бори да възвърне познатата си форма.

Срещу Троа, в последния мач преди зимната пауза, 26-годишният нападател пропусна множество възможности при победата на отбора си с 1:0. Това разочароващо представяне удължи серията му от осем мача без гол, след като вкара седем пъти в първите си шест участия за столичния клуб.

Последният му гол датира от 20 септември, при победата срещу Олимпик Марсилия. В Шампионската лига Торес не е отбелязвал след хеттрика си срещу Слован Братислава.

Спадът във формата му се усеща и при изявите му с испанския национален отбор. По време на пътуването до Уембли срещу Англия на 26 септември, Феран Торес пропусна няколко чисти положения. След като голът му беше отменен поради засада, той се провали след това на два пъти срещу Джордан Пикфорд.

Нещата не се подобриха за него по време на последната международна пауза. Срещу Чехия на 12 ноември, Феран Торес имаше още една възможност да се завърне с испанския национален отбор. Започвайки в атака в отсъствието на Микел Оярсабал, нападателят на Пари Сен Жермен не впечатли особено. Въпреки победата на Ла Роха с 2:0, той не успя да намери вратата и беше заменен в 65-ата минута.

Така за следващия мач на Испания срещу Англия в неделя, Феран Торес не беше използван от Луис де ла Фуенте, оставайки на пейката по време на загубата на Испания с 2:3.