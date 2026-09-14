Феран Торес събуди Пари Сен Жермен и донесе първата победа в Лига 1

Пари Сен Жермен сложи край на колебливото начало на сезона във френската Лига 1 и записа първата си победа в първенството. Действащият шампион на Франция се наложи с 1:0 при гостуването си на Брест, а единственото попадение беше дело на Феран Торес.

Преди началото на двубоя беше отдадена последна почит на доскорошния треньор на Брест Ерик Роа, който почина през юни след борба с рак на панкреаса.

Парижани нанесоха своя удар още в петата минута. Носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле намери Феран Торес, а испанският национал се възползва от възможността и даде ранен аванс на гостите.

Попадението се оказа достатъчно за ПСЖ да стигне до първия си пълен комплект точки през кампанията, но успехът беше помрачен от проблем с един от основните футболисти на тима.

В 39-ата минута Ашраф Хакими получи контузия и не успя да продължи срещата. Мароканският национал беше принудително заменен от Фабиан Руис.

Пари Сен Жермен успя да съхрани минималната си преднина до последния съдийски сигнал и с победата се изкачи до седмото място с 5 точки. Същия актив имат Лориен и Брест.

Начело в Лига 1 остава Лил с 10 точки и по-добра голова разлика от Монако и Рен, които също са с по 10. ФК Париж и Олимпик Лион следват с по 8 точки, а Страсбург има 7.







