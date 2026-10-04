Германия ще търси реванш от Гърция в Лигата на нациите

Германия гостува на Гърция в четвъртия кръг от Лига на нациите и ще търси задължителна победа в неделя. В Бундестима са устремени към успех на „Тумба“, след като южната ни съседка постигна победа в Аугсбург седмица по-рано и продължи да вгорчава пристигането на Юрген Клоп.

Селекцията на Иван Йованович се намира на върха в Група А2 със 7 точки след първите три срещи. Гърция започна с победа над Сърбия с 2:1 като гост, след което постигна исторически успех над Германия с 1:0, а на 1 октомври завърши 2:2 с Нидерландия.

Германия започна кампанията с равенство 1:1 срещу Нидерландия, последвано от поражение от Гърция с 0:1. Бундестимът се върна на победния път на 1 октомври, когато се наложи над Сърбия с 2:0. Така тимът на Юрген Клоп събра 4 точки и се изкачи на третото място в групата.

Успехът в Аугсбург сложи край на дългото чакане на гърците за победа над Германия. Преди това Бундестимът бе спечелил с 2:1 в контролна среща през юни 2024 г. и с 4:2 на Евро 2012. Останалите двубои през този век са 2:0 през 2000 г. и 4:2 година по-късно.

Двубоят в Солун между Гърция и Германия е насрочен за 21:45 часа в неделя.

Мачове в Лига на нациите в неделя:

16:00 ч. Азербайджан – Литва

19:00 ч. Косово – Австрия

19:00 ч. Малта – Андора

21:45 ч. Гърция – Германия

21:45 ч. Нидерландия – Сърбия

21:45 ч. Португалия – Норвегия

21:45 ч. Уелс – Дания

21:45 ч. Ирландия – Израел