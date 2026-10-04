БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 00:12 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 07:17 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Германия ще търси реванш от Гърция в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

В Бундестима са устремени към успех на „Тумба“.

Германия ще търси реванш от Гърция в Лигата на нациите
Слушай новината

Германия гостува на Гърция в четвъртия кръг от Лига на нациите и ще търси задължителна победа в неделя. В Бундестима са устремени към успех на „Тумба“, след като южната ни съседка постигна победа в Аугсбург седмица по-рано и продължи да вгорчава пристигането на Юрген Клоп.

Селекцията на Иван Йованович се намира на върха в Група А2 със 7 точки след първите три срещи. Гърция започна с победа над Сърбия с 2:1 като гост, след което постигна исторически успех над Германия с 1:0, а на 1 октомври завърши 2:2 с Нидерландия.

Германия започна кампанията с равенство 1:1 срещу Нидерландия, последвано от поражение от Гърция с 0:1. Бундестимът се върна на победния път на 1 октомври, когато се наложи над Сърбия с 2:0. Така тимът на Юрген Клоп събра 4 точки и се изкачи на третото място в групата.

Успехът в Аугсбург сложи край на дългото чакане на гърците за победа над Германия. Преди това Бундестимът бе спечелил с 2:1 в контролна среща през юни 2024 г. и с 4:2 на Евро 2012. Останалите двубои през този век са 2:0 през 2000 г. и 4:2 година по-късно.

Двубоят в Солун между Гърция и Германия е насрочен за 21:45 часа в неделя.

Мачове в Лига на нациите в неделя:

16:00 ч. Азербайджан – Литва
19:00 ч. Косово – Австрия
19:00 ч. Малта – Андора
21:45 ч. Гърция – Германия
21:45 ч. Нидерландия – Сърбия
21:45 ч. Португалия – Норвегия
21:45 ч. Уелс – Дания
21:45 ч. Ирландия – Израел

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Гърция по футбол #национален отбор на Германия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
1
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
2
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието
3
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха...
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат за придобиване на международните активи на "Лукойл"
4
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
5
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
6
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Футбол

Латвиец ще свири Люксембург - България в Лигата на нациите
Латвиец ще свири Люксембург - България в Лигата на нациите
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт" Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.
Очаквайте: Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:57 мин.
Изящен дизайн. Или не съвсем Изящен дизайн. Или не съвсем
Чете се за: 07:12 мин.
САЩ отказа Мексико с класика САЩ отказа Мексико с класика
Чете се за: 01:05 мин.
Аржентина не прояви милост към Буркина Фасо Аржентина не прояви милост към Буркина Фасо
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще дадат отражение Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще дадат отражение
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София" Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини "България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слънчева неделя с максимални температури между 20° и 25°
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Посланието на Мерц в Украйна: "Можете да разчитате на нас"
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Сюзън Сарандън - актрисата отвъд холивудските правила, навършва 80...
Чете се за: 12:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ