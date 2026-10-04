Арон Гунарсон: България ни затрудни през първото полувреме

Ветеранът-защитник Арон Ейнар Гунарсон се надява всички да са доволни от победата на Исландия с 3:0 над България в Лигата на нациите тази вечер. Домакините остават на върха в класирането със 7 точки, но за 37-годишния Гунарсон мачът беше по-специален. Той записа своята среща 111 с екипа на страната и гони легендата на местния футбол Биркир Бярнасон, който има 113.

„Беше солидно представяне. Теренът беше малко труден, а времето малко по-ветровито. Но е хубаво да постигнем две победи подред. Може би беше малко твърде бавно темпото на срещата, имаше много ритане и топката беше сменена четири пъти. Нямаше достатъчно добър ритъм, което може би е нормално в третия мач за една седмица“, каза Арон Гунарсон след мача.

Той изигра само първото полувреме, като това бяха и първите му минути в този международен прозорец, който вече включва три мача. И каза, че е бил готов да играе и през второто полувреме. „Чувствах се добре, просто бях сменен.“

Арон ще стане играчът с най-много мачове в историята на националния отбор, ако участва във вторите три мача от група С/4 на Лигата на нациите.

„Ако се случи, ще се случи. Разбира се, че всички знаят за това“, допълни бранителят на Катар СК. Попитан какво мисли за България, той каза: „През първото полувреме ни затрудниха, можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата“.