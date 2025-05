Космически телескоп на НАСА започна да картографира небето

Космическата обсерватория SPHEREx официално започна научните си операции - важна стъпка към разкриването на нови знания за произхода на Вселената, еволюцията на галактиките и градивните елементи на живота в Млечния път, съобщи НАСА.

През следващите две години телескопът SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer - Спектрофотометър за историята на Вселената и изследване на ледове и епохата на рейонизация) ще прави приблизително 3600 изображения на ден, докато систематично изследва цялото небе.

Изстрелян на 11 март, SPHEREx прекара последните шест седмици в проверки, калибриране и други дейности, за да се гарантира, че работи както трябва, отбелязват от НАСА.

След като научните операции вече са в ход, телескопът SPHEREx ще картографира позициите на стотици милиони галактики в три измерения. Целта му е да отговори на някои от най-непонятните въпроси в космологията, като например как е възникнала Вселената и как се е развила нейната мащабна структура.

"Тази нова обсерватория допълва набора от космически мисии за астрофизични изследвания, които ще доведат до изстрелването на космическия телескоп "Нанси Грейс Роман". Заедно с тези други мисии SPHEREx ще играе ключова роля в намирането на отговори на големите въпроси за Вселената, с които се занимаваме в НАСА всеки ден", каза Шон Домагал-Голдман от отдела по астрофизика в централата на американската космическа агенция във Вашингтон.

Обсерваторията ще завърши над 11 000 орбити през 25-те си месеца на планирани научни операции, обикаляйки Земята около 14 и половина пъти на ден според НАСА.