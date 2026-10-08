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Кристиано Роналдо остана без подкрепа от съотборниците си в националния отбор на Португалия

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
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Нито един португалски национал не е реагирал публично на изявлението на суперзвездата, което засилва спекулациите за напрежение между капитана, селекционера Жорже Жезус и футболната федерация

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Напрежението около Кристиано Роналдо и националния отбор на Португалия придобива нови измерения. След бурното му отстраняване от лагера на представителния тим капитанът публикува официално изявление в социалните мрежи, в което представи своята гледна точка за случилото се. Реакцията на милионите му последователи беше впечатляваща, но мълчанието на неговите съотборници привлече не по-малко внимание.

Според португалското издание A Bola нито един футболист от националния отбор не е харесал или коментирал публикацията на Роналдо. Липсата на публична подкрепа прави впечатление на фона на огромния интерес, който изявлението предизвика по целия свят.


Само в Instagram публикацията е събрала над 18 милиона харесвания и повече от 62 хиляди коментара. Във Facebook реакциите надхвърлят 1,5 милиона, а коментарите също са около 62 хиляди.

Докато фенове, известни личности и представители на спортния свят изразяват подкрепата си за португалската суперзвезда, футболистите от националния тим запазват пълно мълчание.

Мълчанието на съотборниците поражда въпроси

Според A Bola отсъствието на реакции не е изолиран случай, а част от тенденция, която се наблюдава през последните месеци.

В социалните мрежи португалските национали редовно си разменят харесвания, коментари и поздравления. Публикациите на Роналдо обаче все по-рядко получават подобно внимание от футболистите, с които той дели съблекалнята.

Изданието разглежда тази дистанция като възможен признак за задълбочаващо се разделение между капитана и останалата част от отбора.

Липсата на публична реакция обаче сама по себе си не доказва конфликт. Възможно е играчите съзнателно да избягват коментари по чувствителната ситуация, за да не бъдат въвлечени в противопоставянето между Роналдо, Португалската футболна федерация и националния селекционер Жорже Жезус.

Задълбочава ли се разривът между Роналдо и Португалия?

Отношенията между Кристиано Роналдо и ръководството на националния отбор се превърнаха в една от най-обсъжданите теми в португалския футбол след отстраняването на нападателя от лагера на представителния тим.

Според A Bola футболистите изглежда предпочитат да запазят неутралитет в конфликта, вместо да демонстрират публична подкрепа за своя дългогодишен капитан.

Изданието обръща внимание и на представянето на Португалия на стадион "До Драгао“, където националният отбор е показал, че може да функционира успешно и без присъствието на своята най-голяма звезда.

Това допълнително засилва въпросите около бъдещата роля на Роналдо в представителния тим и отношенията му с останалите футболисти.

Ситуацията предизвиква разделение и сред привържениците. Докато част от тях продължават да застават зад легендарния нападател, други поставят под съмнение възможността той да се завърне в националния отбор след последните събития.

Засега няма публично потвърждение, че мълчанието на португалските национали е резултат от обща позиция срещу Роналдо. Въпреки това отсъствието на каквато и да било видима подкрепа към капитана се превърна в поредния повод за спекулации около атмосферата в съблекалнята.

На фона на милионите реакции по света Кристиано Роналдо изглежда все по-изолиран от собствените си съотборници – поне в публичното пространство. Дали това е временна дистанция, или знак за по-дълбок разрив в португалския национален отбор, предстои да стане ясно.

#Жорже Жезус # Кристиано Роналдо #Национален отбор на Португалия по футбол

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