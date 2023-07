Кристиано Роналдо постави рекорд на Гинес за най-добре платения спортист на годината

Звездата на националния отбор на Португалия и на световния футбол Кристиано Роналдо е включен в Книгата на рекордите на Гинес като най-добре платения спортист за 2023 година, съобщават от организацията.

За първи път от 2017 година (и за трети общо) Кристиано Роналдо оглави класацията на "Форбс" за най-добре платените спортисти в света, като държи световния рекорд на Гинес за най-висок годишен доход сред спортистите през 2023 година", се казва в съобщението.

Според списание "Форбс", рекордните доходи на Роналдо за годината възлизат на 136 милиона долара, от които 46 милиона са спечелени на футболния терен, а 90 милиона - извън него.

Португалецът премина през януари в тима на Ал Насър от Саудитска Арабия.

На второ място в класацията е световният шампион с тима на Аржентина Лионел Меси, чийто годишен доход е 130 милиона долара. Французинът Килиан Мбапе допълва челната тройка с приходи от 120 милиона долара.

Четвърти е звездата на Лс Анджелис Лейкърс и НБА ЛеБрон Джеймс със 119 милиона долара, което е рекорд за най-високи годишни приходи за баскетболист. На пето място е боксьорът Сол Алварес със 110 милиона долара.

