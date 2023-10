Кристоф Галтие продължава кариерата си в Катар

Френският специалист Кристоф Галтие е новият наставник на катарския Ал-Духаил, обявиха от клуба по-рано днес.

Роденият в Марсилия треньор заменя на поста аржентинеца Ернан Креспо, който през изминалия сезон изведе "червените рицари" до домашен требъл в Катар.

За 57-годишния Кристоф Галтие работата в Ал-Духаил това ще бъде първа работа извън неговата родна Франция, където той е бил начело на Сент Етиен, Лил, Ница и за последно ПСЖ.

Наставникът се раздели с парижани в началото на месец юли, въпреки че изведе тима до триумф в Лига 1 и спечели турнира за Купата на лигата. За поредна година обаче съставът от "Парк Де Пренс" се провали в преследването на голямата цел - Шампионската лига.

В треньорската си кариера Кристоф Галтие има още една титла на Франция през сезон 2020/21, когато бе начело на Лил, а освен това през 2013-а година извежда Сент Етиен до последния му засега трофей - от турнира за Купата на лигата след успех с 1:0 във финала срещу Рен.

Official, confirmed. Former PSG and Lille manager Christophe Galtier signs in as new Al Duhail manager. pic.twitter.com/NyXVaNjheT