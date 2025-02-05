Крумовград привлече нападател от Португалия

Крумовград продължава със зимната си селекция, като привлече в отбора си португалския футболист Тиаго Андре Перейра Вейга, съобщиха от клуба.

"Отборът на ПФК Крумовград подсили нападението си само дни преди подновяването на шампионата в Първа лига. “Синьо-жълтите” подписаха контракт с португалеца Тиаго Андре Перейра Вейга. Крумовградчани привличат 24-годишния офанзивен играч с трансферно споразумение с Оливейрензе. ПФК Крумовград пожелава успех на Тиаго Вейга със “синьо-жълтия” екип", написаха от елитния отбор.

Тиаго Вейга идва от втора дивизия на Португалия, като преди това е играл още за скромните Академика, Санжоанензе, Кастро Даире и Кондейша.

Португалецът стана поредният чужденец, който подсилва Крумовград през зимата, след Адриан Кова, Питър Гуинари, Санаси Махамаду, Малик Ндур, Йоаким Карсела, Иманол Алонсо Хименес и Каталин Иту. В тима бяха привлечени още българите Ивав Василев, Георги Търтов, Радослав Узунов и Архан Исуф.

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