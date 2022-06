Кубрат Пулев плаши Чисора в клип малко повече от две седмици преди битката помежду им

Българският боксьор Кубрат Пулев продължава да се готви усилено за предстоящия си двубой срещу Дерек Чисора, който ще се проведе на 9 юли в "О2 Арена" в Лондон.

Малко повече от две седмици преди тази битка обаче "Кобрата" реши да сплаши своя съперник с кратко видео.

В клипа Пулев изпраща послание на бъдещия си опонент с викове и ръмжене, като на края се обръща към него с реторичния въпрос: "Разбра ли ме, бе?", в който Кубрат смеси българския и английския език.

“Do you have a final message for @DerekWarChisora?”@KubratPulev #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/6fsRMgae1P