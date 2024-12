Усик защити световните си титли с победа с единодушно съдийско решение над Фюри

Украинецът Олександър Усик защити поясите на световен шампион в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC) и Световната боксова организация (WBO).

Във втория мач от битката с британеца Тайсън Фюри Усик се наложи с единодушно съдийско решение, като и тримата съдии край ринга дадоха един и същ резултат в негова полза - 116:112.

Битката в Рияд изглеждаше много по-равностойна от тази през май, която отново бе спечелена от Усик. Тогава той се наложи с 2:1 гласа, като стана и абсолютен световен шампион. Няколко седмици по-късно обаче той трябваше да се откаже от шампионския бояс на Международната боксова федерация (IBF), след като Фюри активира клаузата за реванш.

След днешния резултат трети мач между двамата изглежда практически невъзможен.

Усик запазва перфектния си баланс на професионалния ринг - 23 победи в 23 мача, от които 14 с нокаут. Балансът на 36-годишния Фюри пък вече е 34 победи (24 с нокаут), едно равенство и две загуби.

Срещата започна без яростни атаки от някой от двамата боксьори, като те предпочитаха да водят боя проучвателно в средата на ринга. Първият по-тежък удар бе на сметката на Фюри, който вкара тежък десен прав в главата на опонента си в заключителните секунди на втория рунд.

Първият силен момент за Усик в мача дойде в средата на четвъртия рунд, когато украинецът вкара две последователни леви крошета в главата на Фюри. Британецът отговори с тежък десен прав удар в гърдите на съперника си.

Срещата започна да се активизира в петия рунд, в който и двамата боксьори успяха да осъществят по няколко успешни комбинации. Най-добрата от тях бе за Фюри, който с ляв ъперкът разклати съперника си.

Инерцията на британеца обаче бе спряна в шестия рунд, който бе първият, в който Усик категорично бе по-добрият от двамата. Олимпийският шампион от Лондон 2012 започна да намира все по-лесно главата на Фюри и за пръв път в мача създаде сериозни затруднения на Циганския крал.

С навлизането на битката във втората и половина 37-годишният Усик започна да изглежда значително по-свеж, докато Фюри предприе по-дефанзивна тактика. Британецът опитваше да търси нокаутиращ удар, докато украинецът търсеше скоростните комбинации. Тази тенденция се запази до десетия рунд, в който агресията в играта на Фюри се завърна. Претендентът се отказа от пасивната си тактика от предишните няколко рунда, което направи завършека на мача много вълнуващ.

Шампионът Усик обаче отговори подобаващо в предпоследния 11-и рунд. В заключителните му 40 секунди той вкара две леви крошета, които за малко да пратят Фюри в нокдаун.

Британецът изглеждаше много разколебан и в решителния 12-и рунд. Все пак той направи опит да завърши мача в положителна посока и дори вдигна ръка като победител след последния гонг, но Усик изглеждаше като по-добрия боксьор и в края на срещата.

Претендентът Фюри се появи на сцената в Рияд под звуците на евъргрийна на Марая Кери "All I Want for Christmas is You", докато Усик заложи.

Сред зрителите на двубоя бяха кронпринцът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, както и бившите световни шампиони в тежка категория Владимир Кличко и Ленъкс Люис.

След края на мача на ринга се качи Даниел Дюбоа, който държи пояса на IBF. Британецът пожела мач с Усик, на което украинецът каза, че е готов за подобен сблъсък.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: