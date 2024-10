Куче покори 139-те метра на Хеопсовата пирамида

Парапланерист е забелязал куче на върха на най-високата от трите пирамиди в Гиза, съобщава „Дейли мейл“. Забранено е изкачването на всяка една от 118-те пирамиди в Египер. Именно заради това много туристи наемат парапланер.

Британецът Алекс Ланг забелязал кучето на върха на Хеопсовата пирамида, когато е прелетял над нея. Нейната височина е 139 метра. Парапланеристът решил да заснеме необичайната сцена на видео. Според Ланг бездомното куче се е изкачило толкова високо, за да лае по прелитащите птици. В последствие Ланг публикува видеоклипа на кучето. Само за няколко дни видеото получи около 600 000 харесвания.

Остава загадка как кучето е успяло да се покатери, липсва информация и дали е успяло да слезе от нея.

