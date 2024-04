Кучине Лубе Чивитанова с Алекс Николов загуби втория си мач от плейофите за петото място в Италия

Александър Николов и клубният му тим Кучине Лубе Чивитанова загубиха втория мач от плейофите за петото място в италианската волейболна Суперлига.

Волейболистите на Джанлоренцо Бленджини претърпяха поражение като гости на Падуа с 0:3 (18:25, 21:25, 23:25). Българският национал записа 6 точки. В първия си мач от плейофите Лубе записа победа над Валза Груп Модена.

Пиаченца е с актив от два успеха, след като в друг мач от втория кръг в неделя вечер надигра Верона с 3:2. Модена записа петгеймов успех над Чистерна и също като Лубе Чивитанова има победа и загуба.

Италианският вицешампион Кучине Лубе ще трябва да се възползва от двете си поредни домакинства с Верона (10 април) и Чистерна (14 април), за да се изкачи нагоре в класирането преди последния мач с Пиаченца (17 април).

