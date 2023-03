Квитова и Пегула продъжават към 1/8-финалите на Индиън Уелс

Петра Квитова победи Елена Остапенко с 0:6, 6:0, 6:4 в 1/16-финален мач от турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 8,8 милиона долара.

Срещата започна по отличен начин за латвийката, която спечели първия сет. През втората част обаче настъпи промяна в играта на чехкинята, която спечели следващите десет гейма, за да поведе с 4:0 в решителната и заключителна трета част.

25-ата в света Остапенко бе наред да осъществи серия, печелейки четири поредни гейма, с което изравни резултата. Поставената под №15 в схемата на турнира Квитова отговори с пробив, който след това затвърди на сервис гейм, за да се поздрави с успеха с втория си мачбол след 1 час и 51 минути игра.

An extraordinary comeback @Petra_Kvitova completes a WILD 0-6, 6-0, 6-4 victory over Ostapenko and next faces Pegula.#TennisParadise pic.twitter.com/ttVM1reG3M