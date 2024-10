ЛА Клипърс матира Голдън Стейт (ВИДЕО)

Лос Анджелис Клипърс намери пътя към втори пореден триумф в НБА. Момчетата на Тайрън Лу отказаха Голдън Стейт Уориърс със 112:104 в мач от Западната конференция. В „Чейс Сентър“ постепенно „ножиците“ наложиха волята си през второто полувреме и се постараха баскетболистите на Стив Кър да претърпят първо разочарование през новия сезон отвъд океана.

Поражението не бе единственото нещо, с което „войните“ не се разминаха, тъй като в края на третата част Стеф Къри получи контузя. Така и Лос Анджелис, и Голдън Стейт са с баланс от две победи и една загуба.

Началните минути дадоха предпоставки за надстрелване. Дерик Джоунс, Ивица Зубац и Джеймс Хардън бяха движещите сили за гостите, а от другата страна Стеф Къри, Андрю Уигинс, Гари Пейтън – младши и Джонатан Къминга имаха какво да предложат в нападение. По този начин първите 12 минути завършиха при 34:34.

Размяната на серии беляза голяма част от втория период. Това обаче не спря „ножиците“ да нанесат своя удар в края на първото полувреме, когато Хардън се превърна до голяма степен в главно действащо лице и по този начин се прибраха в съблекалнята при 59:54 в своя полза.

Усилията на Норман Пауъл, Хардън и Зубац бяха достатъчни да задържат Клипърс на лидерската позиция при подновяването на играта. Точните стрелби на Къри и Уигинс дадоха да се разбере, че „войните“ нямат да се предадат, но Рецитал на Пауъл вдъхнови тима от Лос Анджелис да се добере до аванс от 7 точки след 36 минути в игра.

Солидното представяне в офанзивен план даде резултат и в последната част, когато „ножиците“ се поздравиха с двуцифрена преднина. Уигинс се зае със задачата да даде нов импулс на Уориърс и тя се оказа успешна, тъй като съкрати пасива им само до точка. Впоследствие Хардън, Зубац и Пауъл напомниха за себе си, за да наклонят везните в полза на гостите.

