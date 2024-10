Ню Йорк Никс си отмъсти на Индиана Пейсърс и записа първа победа в новия сезон на НБА

Ню Йорк Никс записа първа победа в новия сезон на Националната баскетболна асоциация. Възпитаниците на Том Тибодо си отмъстиха на Индиана Пейсърс, който ги отстрани във втория кръг на плейофите на Източната конференция само преди няколко месеца. Двубоят в "Медисън Скуеър Гардън" завърши 123:96 в полза на нюйоркчани, които бързо забравиха за поражението срещу Бостън Селтикс в откриващия мач.

Домакините си бяха взели поука от срещата с носителя на трофея "Лари О'Брайън", който изравни рекорда за най-много отбелязани тройки в един мач - 29, и значително подобриха играта си в защита. Пейсърс бяха 3/30 зад дъгата, а тяхната звезда и златен медалист от Париж със САЩ Тайрийз Халибъртън не вкара нито една точка за трети път в своята кариера.

Цели четирима баскетболисти за Ню Йорк Никс отбелязаха над 20 точки. Това бяха Джейлън Брънсън с 26, 5 борби и 5 асистенции, новите момчета Микел Бриджес с 21 и Карл-Антъни Таунс с "дабъл-дабъл" - 21 и 15 овладени под двата ринга топки, и Джош Харт, който също се отчете с "дабъл-дабъл" - 20, 10 борби.

За Индиана Пейсърс само резервата Бенедикт Матърин стигна квотата от 20 точки.

Чикаго Булс поднесе изненадата в Източната конференция, след като победи със 133:123 Милуоки Бъкс като гост. Силното второ полувреме на "биковете" се оказа достатъчно да вгорчи настроението на Янис Антетокумпо и компания, които победиха директен съперник за плейофите в лицето на Филаделфия Севънтисиксърс на старта.

Коби Уайт даде тон за успеха на тима от Чикаго с 35 точки, 6 борби и 5 асистенции, Зак ЛаВин показа добра форма след дълго отсъствие с 25 точки, а Никола Вучевич добави "дабъл-дабъл" - 22 точки и 10 овладени под двата ринга топки.

COBY WHITE TOOK OVER IN MILWAUKEE.



35 points.

7 threes.

6 boards.

5 assists.

4 steals.



The @chicagobulls get the road W pic.twitter.com/btqdEvWjBf