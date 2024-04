Лацио помечта, но Ювентус е първият финалист в турнира за Купата на Италия

Отборът на Ювентус стана първият финалист в турнира за Купата на Италия по футбол, след като в полуфиналите елиминира състава на Лацио.

Реваншът на "Стадио Олимпико" приключи с успех за домакините с 2:1, но в крайна сметка това не се оказа достатъчно и така "бианконерите" ще спорят за трофея след победа в общия резултат с 3:2.

За "Старата госпожа" това ще бъде рекордно 22-о участие в последния мач от надпреварата, като тимът е и най-успешният в историята на състезанието със своите 14 трофея.

Тази вечер обаче момчетата на Масимилиано Алегри трябваше доста да потреперят, за да заслужат правото да се завърнат на "Олимпико" за големия финал на 15 май, в който техен съперник ще бъде някой измежду Фиорентина и Аталанта.

FT |️| WE'RE GOING TO THE FINAL! ️️#LazioJuve #CoppaItaliaFrecciaRossa pic.twitter.com/rf5dEYA2h7