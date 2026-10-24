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Лацио продължава да впечатлява с най-добрия старт в историята си

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 04:02 мин.
Спорт
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Лацио записва най-добрия старт на сезон в историята си.

лацио победи ювентус излезе начело серия
Снимка: БТА
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Лацио запази лидерската си позиция в Серия А благодарение на Кенет Тейлър и автогол на Диего Карлос, а Парма допусна трето поредно поражение.

„Орлите“ имаха отлична възможност да затвърдят лидерството си, което споделят с Интер, и да се откъснат от преследвачите след победата с 3:0 като гост на Ювентус. Алберт Гудмундсон, Николо Ровела и Адам Марушич продължаваха да лекуват контузии, но Кенет Тейлър преодоля лек проблем и старши треньорът заложи на същия състав, който започна и в Торино. Андреа Пинамонти пък страдаше от възпалено гърло.

Давид Ромеро създаде първата опасност в шестата минута, когато организира контраатака от центъра на терена и принуди Христос Мандас да спасява с крак удара му при близката греда.

Давиде Фратези поиска дузпа, след като падна под натиска на Мариано Тройло, но претенциите му не бяха уважени. Малко след това Мандас отново трябваше да се намесва при контраатака, избивайки с впечатляващ плонж удар с глава на Ел Билал Туре.

Лацио помисли, че е повел в 41-вата минута. Исаксен се възползва от подаване в дълбочина на Тияни Нослин и преодоля излезлия напред Корви, но попадението не бе зачетено заради засада — коляното и пръстите на крака му бяха зад отбраната.

Далечен удар на Тейлър също затрудни Корви, но след почивката домакините все пак стигнаха до попадение. Белахиане опита да изведе Дзакани, но топката се отклони в Диего Карлос. Тейлър се възползва от ситуацията и от границата на наказателното поле с вътрешната част на левия крак насочи топката в долния далечен ъгъл.

Само мигове по-късно Лацио можеше да удвои аванса си. Фратези обаче стреля над вратата от около 12 метра, опитвайки се да отклони неточен удар на Романо Флориани Мусолини.

Парма започна да допуска сериозни грешки при изнасянето на топката и позволи на Нуно Тавареш да изпрати центриране отляво. В опит да предотврати лесно попадение на Нослин Диего Карлос отклони топката в собствената си мрежа.

Лацио продължи да създава положения. Удар на Дзакани бе отклонен малко над гредата, Деле-Баширу стреля над вратата след добър индивидуален пробив, а Фратези не намери целта след подаване на Мануел Ладзари. Умореният Нуно Тавареш също не успя да се възползва от пас на Деле-Баширу.

В добавеното време Симоне Лонтани отправи единствения по-сериозен удар за Парма през втората част, но фалцовият му изстрел с десния крак премина покрай вратата.

Това обаче се оказа предупреждение за домакините. Дълбоко в добавеното време центриране на Лонтани отляво обърка Мандас. Топката се удари във вътрешната страна на далечната греда и премина голлинията, което бе потвърдено от технологията за определяне на гол. Така Парма отбеляза първото си попадение, откакто Джилардино пое отбора.

Въпреки допуснатия гол, Лацио продължава да записва най-добрия старт на сезон в историята си — със седем победи и равенство 2:2 срещу Милан.

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#Серия А 2026/2027 #ФК Парма #ФК Лацио

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