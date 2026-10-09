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Ланс изненада Лион и сложи край на серията си без победа

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Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
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Флориан Товен блесна с две асистенции при успеха с 2:1, а домакините удържаха аванса си въпреки червен картон и късен натиск на гостите

Ланс изненада Лион и сложи край на серията си без победа
Снимка: AP Photo
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Ланс постигна ценна победа с 2:1 над Олимпик Лион в откриващия двубой от шестия кръг на френската Лига 1. Домакините наФлориан Товен блесна с две асистенции при успеха с 2:1, а домакините удържаха аванса си въпреки червен картон и късен натиск на гостите.

Двубоят започна с по-активна игра на домакините, които наложиха висока преса и създадоха няколко опасности пред вратата на Доминик Грайф. Още в 11-ата минута Флориан Сотока засече центриране на Рубен Агилар, но стражът на Лион демонстрира отличен рефлекс и изби в корнер.

Ланс продължи да контролира събитията на терена, а Грайф трябваше на няколко пъти да се намесва решително, за да запази равенството.

В 36-ата минута натискът на домакините даде резултат. Флориан Товен отправи великолепно подаване към Сотока, който овладя топката с гърди и с красив удар от въздуха в движение откри резултата – 1:0.

Попадението беше особено специално за нападателя, който се разписа при първото си участие като титуляр през сезона.

До почивката Ланс можеше да увеличи аванса си, но Грайф отрази опасни удари на Товен и Одсон Едуар, запазвайки интригата.

След подновяването на играта Лион показа по-голяма активност. Павел Шулц отправи опасен удар, спасен от вратаря Робен Рисер, а в 54-тата минута домакините пропуснаха добра възможност чрез Рубен Агилар.

В 59-ата минута гостите понесоха неприятен удар, след като нападателят Лоис Опенда беше принудително заменен заради контузия. На негово място се появи Кейто Накамура, който внесе свежест в атаката на Лион.

В 76-ата минута Ланс удвои преднината си след нова асистенция на Флориан Товен. Бившият футболист на Марсилия центрира от пряк свободен удар към далечната греда, където Матийо Юдол беше оставен непокрит и с глава изпрати топката в мрежата за 2:0.

Само осем минути по-късно обаче авторът на второто попадение се превърна в главно действащо лице на неприятен за домакините епизод.

В 84-тата минута Юдол получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Халис Мера, след като настъпи съперника си в областта на ахилесовото сухожилие.

Лион веднага се възползва от численото си предимство. В 87-ата минута Мера наказа грешка при изнасянето на топката от защитата на Ланс и намали резултата на 2:1.

Последните минути преминаха под сериозен натиск на гостите, които потърсиха изравнително попадение. Роберт Клуйверт пропусна добра възможност, а в добавеното време Рисер спаси опасен удар с глава на Феликс Бахер.

Въпреки усилията на Лион домакините издържаха до последния съдийски сигнал и се поздравиха с трите точки.

Ланс прекъсна серията си от четири поредни мача без победа в Лига 1 и записа втория си успех от началото на сезона. След шест изиграни срещи тимът на Яник Каюзак вече има 7 точки, като победата му дава възможност да се отдалечи от долната част на класирането.

Олимпик Лион допусна първото си поражение през сезона, след като започна кампанията с три победи и две равенства. Отборът на Пауло Фонсека остава с 11 точки от шест двубоя, след като преди този кръг заемаше второто място в класирането.

#Лига 1 2026/2027 #ФК Ланс #ФК Олимпик Лион

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