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Лапорта: Ямал направи достатъчно, за да заслужи "Златната топка"

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Спорт
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"Гласуващите решиха, че трябва да е някой друг и ние приемаме това“, добави президентът на Барселона. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн беше обявен за победител. Острието на Реал Мадрид Килиан Мбапе се класира втори, а Ямал - трети.

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Президентът на Барселона Жоан Лапорта заяви, че нападателят на отбора Ламин Ямал, заслужава да спечели "Златната топка" за 2026 г.

„Не знам кога ще спечели "Златната топка", но според мен той направи достатъчно, за да я заслужи. Гласуващите решиха, че трябва да е някой друг и ние приемаме това“, цитира Sport.es думите на Лапорта.

Президентът на каталунския клуб също призова за подкрепа на 19-годишния футболист.

„Трябва да го подкрепим. Той е страхотен играч, много се гордеем с него и всички ще го аплодираме да продължава да играе така и да спечели тази награда“, добави Лапорта.

Церемонията по връчването на „Златната топка“ се проведе на 26 октомври в лондонския театър „Паладиум“. Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн беше обявен за победител. Острието на Реал Мадрид Килиан Мбапе се класира втори, а Ямал - трети.

На церемонията испанецът получи наградата за най-добър футболист под 21 години за трети пореден сезон.

През сезон 2025/26 Ямал изигра 45 мача за Барселона във всички състезания, отбелязвайки 24 гола и давайки 17 асистенции. Той спечели испанското първенство и Суперкупата с отбора. Нападателят беше обявен и за играч на сезона в Ла Лига.

През лятото на 2026 г. Ямал стана световен шампион с испанския национален отбор.

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#Златна топка 2026 година # Ламин Ямал #Жоан Лапорта

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