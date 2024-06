Лаутаро Мартинес отново бележи, Аржентина няма спирка на Копа Америка (ВИДЕО)

Аржентинският национален отбор продължава да лети на Копа Америка в САЩ. Действащите шампиони надиграха Перу с 2:0 в мач от последния трети кръг в група А. На стадион „Хард Рок“ автор на головете за „гаучосите“ бе Лаутаро Мартинес, който продължава да е под пара от началото на шампионата, за да им осигури трети пореден триумф.

Въпреки че играха без контузения Лионел Меси, аржентинците държаха съдбата си в свои ръце през цялата среща. Селекцията на Лайъл Скалони финишира на върха в групата с пълен актив от три победи и 9 точки, докато участието на перуанците приключи, тъй като имат само 1 точка и завършиха без победа.

It is done in Miami pic.twitter.com/5dJGgc5sKP