ЛеБрон Джеймс измъкна САЩ от голяма издънка в контрола срещу Южен Судан

ЛеБрон Джеймс се превърна в спасител за САЩ в контролната среща срещу Южен Судан преди олимпийския баскетболен турнир. Супер тимът на американците изоставаше с 99:100 при оставащи девет секунди, когато 39-годишната звезда вкара решителния кош за крайното 101:100.

Въпреки ранния аванс от 10 точки при 12:2, звездният състав на САЩ бе изоставащ през голяма част от двубоя. Африканците постепенно поеха контрол над събитията и поведоха с 2 точки, при 26:24, след 10 минути игра.

Южен Судан продължи доминацията си и във втория период и се оттегли на почивката при резултат 58:44 в тяхна полза.

След подновяването на играта САЩ не само се окопити, а и показа защо тимът е фаворит за предстоящите Игри в Париж. Американците влязоха в серия от 18 последователни точки в края на третата и началото на заключителната част, с което поведоха с 83:76.

При оставащи две минути супер тимът на САЩ водеше със седем точки, които изглеждаха достатъчни за победата. Южен Судан обаче имаше други планове и отговори със своя серия от осем пункта, благодарение на пет от Мерайъл Шейок и тройка на Джей Ти Тор, за да поведе със 100:99. Наставникът на американците Стив Кър веднага повика таймаут, след който ЛеБрон Джеймс вкара решителния кош.

