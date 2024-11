Леганес наказа грешките на Севиля и излезе от зоната на изпадащите в Ла Лига

Отборът на Леганес постигна втора победа в последните три мача, след като в среща от 13-ия кръг надви Севиля с 1:0. Мачът си вървеше спокойно към 0:0, но в 81-ата минута бранителят на гостите Люсиен Агуме направи сериозна грешка, която му костваше червен картон и дузпа. От 11-те метра Мигел де ла Фуенте не сбърка и донесе успеха на своите.

FT: #LeganésSevillaFC 1-0



Miguel de la Fuente wins it for @CDLeganes_en from the spot. #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/sssTWqeYw2