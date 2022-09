Легендата Пийт Сампрас с видео послание към Федерер (ВИДЕО)

През 2001 г. Роджър Федерер спечели единствената среща от ATP Tour срещу Пийт Сампрас, като му трябваха пет сета, за да победи американеца в четвъртия кръг на Уимбълдън. Когато Федерер спечели титлата в All England Club през 2009 г., Сампрас беше на трибуните, за да види как швейцарецът надминава рекордните за него 14 титли от Големия шлем.

13 години по-късно, когато Федерер се сбогува с бляскавата си кариера по време на турнира "Лейвър Къп" в петък вечер, Сампрас сподели видео, в което разказва за това какво е означавал за него 20-кратния шампион от Големия шлем на корта и извън него.

"Ти направи играта да изглежда толкова лесна. Но знам, че ти си най-добрият професионалист, когато става въпрос за подготовка. Възхищавам се на начина, по който се справяше с всичко, от самото начало до самия край. Ти остана верен на себе си и на това откъде си тръгнал. Когато погледнеш назад, трябва да се почувстваш наистина много горд от това, което успя да постигнеш. Всички сме тъжни, да видим как се оттегляш от корта, но аз знам, че това е част от спорта. Просто искам да ви извикам и да ти кажа, че ще липсваш на тениса, но ти оставяш играта в добри ръце", каза още Сампрас във видео обръщението си към Федерер.

From one legend of the game to another @rogerfederer | #RForever pic.twitter.com/j36ugRxF2x