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Лекари в "Пирогов" спасиха мъж, получил тежък мозъчен кръвоизлив

от БНТ
09:38, 17.07.2023
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
лекари пирогов спасиха мъж получил тежък мозъчен кръвоизлив
Снимка: УМБАЛСМ "Пирогов"
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Лекари в "Пирогов" извършиха сложна операция и спасиха мъж с тежък мозъчен кръвоизлив.

62-годишният пациент е получил мозъчен кръвоизлив вследствие на артериовенозна малформация. Пациентът е бил високорисков заради предхождащ мозъчен кръвоизлив и засягането на множество функционално важни съдове. Имало е и риск мъжът да загуби зрението си, посочват от лечебното заведение.

Сложната операция е извършена от екипа на доц. Николай Велинов - ръководител на Ендоваскуларния център на "Пирогов", заедно с проф. Йерун Богартс - хибриден неврохирург от Нидерландия. Проф. Богартс е ръководител на Съдовия и ендоваскуларен център в един от водещите центрове за мозъчно-съдови заболявания в Европа - Nijmegen.

Международният екип неврохирурзи е извършил интервенцията в Ендоваскуларния съдов център на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Към момента пациентът се възстановява и раздвижва.

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#Успешна операция #"Пирогов" #лекари
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