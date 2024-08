Лени Кравиц обеща на почитателите си в Бургас да се върне на българска сцена

Лени Кравиц изнесе първия си концерт в Бургас снощи, който бе част от турнето му "Blue Electric Light Tour". Световноизвестният изпълнител обеща да се върне в следващите пет години, докато са още на път с групата му.

Пространството на Морската гара в Бургас, където обичайно се провеждат големите концерти през последните години, рядко е било толкова препълнено, колкото беше в нощта за концерта на американската звезда. Тълпи прииждаха към района още с отварянето на вратите. Kратък дъжд свари неподготвена част от публиката около час преди излизането на Лени Кравиц на сцената, като междувременно с изцяло ретро музикален плейлист за настроението се грижеше DJ Toni.

Концертът започна ударно малко след 21:00 ч., с един от най-големите хитове на звездата - "Are You Gonna Go My Way". В следващите малко над два часа Лени Кравиц направи своеобразна обиколка през някои от най-важните песни от миналото си, но без да пропусне да акцентира и върху най-новия си, 12-и поред, студиен албум "Blue Electric LIght", дал името и на настоящото турне.

След "Minister of Rock'n'Roll" се вмъкна един от последните му тракове "TK421", последван от "I'm a Believer".

"Вижте това. Почувствайте го. Това е любов. Всички вие красиви хора, които ни приехте в красивата си страна. Тук съм от два дни и не срещнах досега нищо друго освен красиви вибрации. Всички се погрижиха да се почувстваме у дома си тук. Обещавам ви, тъй като ще сме на път през следващите пет години, това да е редовна спирка в графика ни", заяви от сцената изпълнителят, след което поднесе на почитателите си "I Belong to You" и "Stillness of Heart".

По време на концерта Лени Кравиц два пъти покани на сцената хора от публиката. В първия случай това беше малко момиче на видима възраст около 10 години. Той покани на сцената и своя почитателка, след като прочете на глас саморъчно направен плакат с надпис: "Пет турнета, четири държави и още нямам селфи с теб". Музикантът извика авторката да поправят този пропуск и да си направят снимка заедно от сцената пред всички, което видимо я развълнува силно.

"Групата ми е толкова красива", каза още Лени Кравиц, представяйки музикантите със себе си на сцената. Част от тях, сред които китаристът Крейг Рос, участват и в записите на албума му. Всички те повдигаха допълнително настроението на публиката със соловите си партии в някои от песните.

Музикантът обяви своеобразно завръщане към началото на неговата кариера и дебютния албум от 1989 г. със сингъла Fear, в която изпъкнаха импровизациите на тенор саксофониста Харолд Тод.

С песента "Low" от предпоследния му албум от 2018 г. Кравиц направи своеобразен преход към новия и парчето Paralyzed, чийто официален видеоклип бе представен онлайн преди точно две седмици. Последва отново връщане назад към 2014 г. с "The Chamber", след което Лени Кравиц стигна и до 1991 г., когато излиза вторият му студиен албум "Mama Said". От него прозвучаха още песните "It Ain’t Over ’til It’s Over" и "Always On The Run".

Публиката припява заедно с него при изпълнението на "Again" и на "American Woman", a около 23:00 ч. и след "Fly Away" музикантите напуснаха сцената и оставиха тълпата да вика за още. Не след дълго групата се върна и изпълни като бис "Human" от новия албум. Преди да завърши концерта, Лени Кравиц благодари за топлия прием на публиката с "най-красивите сърца" и призова с парчето "Let Love Rule" всички заедно да направят онова, за което е дошъл: "Да засилим любовта!".

снимки: БТА

Веднага след Бургас, турнето на Лени Кравиц продължава на 9 август в Румъния. На 11 август е в Австрия, като освен в Европа, обявените до края на годината концерти обхващат още Северна и Южна Америка.

Чуйте последните новини, където и да сте!

Последвайте ни във Facebook и Instagram

Следете и канала на БНТ в YouTube

Вече може да ни гледате и в TikTok

Намерете ни в Google News