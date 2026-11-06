Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Гърция

Лиа Каратанчева приключи участието си на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара, след като допусна поражение на полуфиналите.

23-годишната българка и нейната партньорка Виктория Алън от Великобритания, поставени под номер три в основната схема, загубиха с 1:6, 4:6 от вторите поставени Сара ван Емст (Нидерландия) и Йоел Лили Софи Стюр (Германия). Срещата продължи 73 минути.

Каратанчева и Алън изпитаха сериозни затруднения в първия сет, в който успяха да спечелят само един гейм.

Втората част беше по-оспорвана, въпреки че българо-британският тандем изостана с 2:5. Двете тенисистки успяха да върнат един от пробивите и да намалят резултата до 4:5, запазвайки шансовете си да се върнат в мача.

В десетия гейм Каратанчева и Алън поведоха с 40:0 при сервис на съперничките си и получиха три последователни възможности да изравнят резултата. Ван Емст и Стюр обаче спечелиха следващите точки и успяха да затворят двубоя още при първия си мачбол.