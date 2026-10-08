Линдзи Вон планира ново завръщане след тежката травма на Олимпийските игри

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон е включена в състава на САЩ за сезон 2026/27 в Световната купа по ски алпийски дисциплини, въпреки че все още се възстановява от тежката контузия, получена на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина през февруари.

Новината беше потвърдена от Американската федерация по ски и сноуборд, която обяви, че трикратната олимпийска медалистка и носителка на 84 победи за Световната купа остава част от националния отбор.

Вон претърпя тежко падане по време на олимпийското спускане на 8 февруари, при което получи сериозна фрактура на лявата голямопищялна кост. Последваха няколко операции в Италия и САЩ, а впоследствие американката разкри, че лекарите са успели да спасят крака ѝ от ампутация.

Скиорката, която ще навърши 42 години на 18 октомври, се беше завърнала на пистите след шестгодишно отсъствие и демонстрира впечатляваща форма, записвайки седем подиума в осем старта за Световната купа, включително две победи.

В състава на САЩ за новия сезон попадат още рекордьорката със 110 победи за Световната купа Микаела Шифрин и олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън.

Въпреки включването на Вон в отбора, все още няма яснота кога тя ще бъде готова да се завърне в състезанията. Всичко ще зависи от хода на възстановяването ѝ след тежката травма.