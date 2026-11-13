Лионел Меси се завръща в Аржентина за приятелски мач между Интер Маями и Ривър Плейт

Лионел Меси ще се завърне на аржентинска земя през януари 2027 година, когато неговият Интер Маями ще се изправи срещу Ривър Плейт в приятелска среща. Двубоят е насрочен за 19 януари на стадион "Монументал“ в Буенос Айрес, съобщава "The Athletic“.

Това ще бъде първият мач в историята между двата клуба, а срещата ще бъде част от предсезонната подготовка на американския тим за новата кампания в Мейджър Лийг Сокър.

Двубоят ще има специално значение за 39-годишния Меси, който през октомври сложи край на 21-годишната си кариера с националния отбор на Аржентина. Именно на "Монументал“ осемкратният носител на "Златната топка“ изигра последния си мач за световните шампиони от 2022 година.

На 6 октомври Аржентина победи Бенин с 3:0 пред около 85 хиляди зрители, а Меси се сбогува с националната фланелка с гол и две асистенции. След края на срещата привържениците организираха емоционално изпращане на дългогодишния капитан.

Аржентинецът приключи международната си кариера с 208 мача и 126 попадения, превръщайки се в рекордьор на страната както по участия, така и по отбелязани голове.

Стадион "Монументал“ заема особено място в кариерата на Меси. На това съоръжение той е реализирал 20 гола за националния отбор - повече, отколкото на всеки друг стадион. Именно там аржентинските футболисти отпразнуваха със своите привърженици и спечелването на световната титла през 2022 година.

Организатор на приятелската среща е инвестиционният фонд COC Global. В официалните си съобщения Интер Маями и Ривър Плейт посочват, че събитието има за цел да предложи на привържениците преживяване, което надхвърля рамките на футболния двубой, както и да подчертае международното развитие и популярност на двата клуба.

Мачът ще се проведе около месец след края на сезона в МЛС, чийто финал е насрочен за 18 декември. Преди това Интер Маями ще продължи участието си в плейофите с двубой срещу Кълъмбъс Крю на 21 ноември.

Ривър Плейт, който има 37 шампионски титли на Аржентина, също продължава борбата си във вътрешното първенство, като на 22 ноември ще се изправи срещу Ланус в осминафиналите на турнира "Клаусура“.