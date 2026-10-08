Кристиано Роналдо с емоционално послание към Лионел Меси след края на кариерата му с Аржентина: Историята ти ще живее вечно!

Две от най-големите легенди в историята на световния футбол отново привлякоха вниманието, но този път не заради съперничеството помежду си. Кристиано Роналдо отправи емоционално послание към Лионел Меси, след като аржентинецът изигра последния си мач с националната фланелка.

39-годишният Меси сложи край на забележителната си кариера с представителния тим на Аржентина след приятелската среща с Бенин, спечелена с 3:0. Осемкратният носител на "Златната топка“ се сбогува с националния отбор по впечатляващ начин, след като отбеляза едно попадение и направи две асистенции.

След двубоя аржентинската суперзвезда публикува прощално послание в профила си в Instagram, а сред многобройните реакции се открои тази на неговия дългогодишен съперник Кристиано Роналдо.

"Лео, ти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина. Прегръдки“, написа португалецът в коментар под публикацията на Меси.

Думите на Роналдо предизвикаха интерес и заради дългогодишното съперничество между двамата, които повече от десетилетие доминираха световния футбол. Въпреки непрестанните сравнения и битката за индивидуални отличия, португалецът демонстрира уважението си към постиженията на аржентинската легенда.

Лионел Меси приключва кариерата си с националния отбор като рекордьор на Аржентина по изиграни мачове и отбелязани голове. Нападателят има впечатляващите 208 срещи и 126 попадения с националната фланелка, като е участвал на шест световни първенства.

Най-големият момент в кариерата му с Аржентина остава спечелването на световната титла през 2022 година, когато изведе страната си до върха на Мондиала в Катар. Освен това Меси е двукратен световен вицешампион – през 2014 и 2026 година, двукратен носител на Копа Америка през 2021 и 2024 година и олимпийски шампион от 2008 година.

На клубно ниво аржентинецът остави незаличима следа най-вече с екипа на Барселона, с който спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти Суперкупата на УЕФА и три пъти Световното клубно първенство. Впоследствие той защитава цветовете на Пари Сен Жермен, а от 2023 година играе за Интер Маями в американската МЛС.

Меси се оттегля от националния отбор като една от най-успешните фигури в историята на международния футбол, а признанието на Кристиано Роналдо се превърна в символичен жест на уважение между двама футболисти, белязали цяла епоха.