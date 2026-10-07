БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е...
Чете се за: 04:42 мин.
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция...
Чете се за: 08:05 мин.
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от...
Чете се за: 03:30 мин.
Автобус катастрофира край село Асен
Чете се за: 01:00 мин.
ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална...
Чете се за: 02:17 мин.
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море *** Съвещанието беше свикано след атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море

Лионел Меси: Невъзможно е да изразя всичко, което чувствам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Футболистът благодари на Диего Марадона и клубовете, в които игра, след последния си мач за Аржентина.

краят една епоха лионел меси изигра последната среща аржентина
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси, който отбеляза края на кариерата си в националния тим с победа с 3:0 над Бенин, при която отбеляза гол и подаде две асистенции, заяви, че е невъзможно да изрази всичко, което чувства.

Публикацията на футболиста в социалната мрежа "Инстаграм":

Вчера изиграх последния си мач и вече ми липсва синьо-белият екип. Знам, че вземам правилното решение. Беше невероятен път, изпълнен както с радости, така и с някои тъжни моменти, но съм напълно убеден, че си заслужаваше всяка крачка. Имам още толкова много да кажа. Невъзможно е да изразя всичко, което чувствам, с няколко думи или в една публикация. Това пътуване нямаше да бъде възможно без семейството ми, което винаги е било до мен и ме е подкрепяло - особено в трудните моменти, когато най-много се нуждаех от това.

Незаменими бяха и приятелите ми, както и всички съотборници и треньори, с които съм работил. Не искам да забравям Диего, който издигна страната ни там, където тя заслужаваше да бъде, и който - както винаги казвам - знам, че ни помагаше във всяка наша стъпка - и тук с нас, а също и от небесата.

Благодаря на клубовете, в които съм играл, че винаги са уважавали чувствата ми и са ми позволявали да се посветя на страната си, когато е настъпвал моментът да облека националния екип. И, разбира се, благодаря на Бог - без неговото напътствие и неговата воля дори не бихме могли да мечтаем, че ще стигнем толкова далеч.

Аз съм човек, който умее да бъде благодарен. Обичам ви толкова много, ще ми липсвате и винаги ще ви благодаря, че бяхте до нас - и до мен.

View this post on Instagram

A post shared by Leo Messi (@leomessi)


Свързани статии:

Краят на една епоха: Лионел Меси изигра последната си среща за Аржентина
Краят на една епоха: Лионел Меси изигра последната си среща за Аржентина
Меси изигра последната си среща в националния отбор след 21 години...
Чете се за: 02:52 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
1
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в...
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23° и 28°
2
Затоплянето продължава – очакват ни температури между 23°...
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
3
България излезе от летаргията в Лигата на нациите
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба „Алфа Уатан“
4
Спасителна операция: Продължава издирването на екипажа на кораба...
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
5
Започна заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката с дронове
6
Заради инцидента в Черно море: Политически декларации след атаката...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Футбол

Педро Родригес обяви края на своята кариера
Педро Родригес обяви края на своята кариера
Монтела плаща цената за провала с Турция Монтела плаща цената за провала с Турция
Чете се за: 02:05 мин.
Тодор Янчев: Чувстваме се като едно семейство с играчите Тодор Янчев: Чувстваме се като едно семейство с играчите
Чете се за: 02:42 мин.
Атанас Рибарски: Оценката ми за изминалите седем дни е позитивна Атанас Рибарски: Оценката ми за изминалите седем дни е позитивна
Чете се за: 03:50 мин.
Артета подписа нов договор с Арсенал Артета подписа нов договор с Арсенал
Чете се за: 03:37 мин.
Морейра става вторият най-скъп трансфер в историята на Милан Морейра става вторият най-скъп трансфер в историята на Милан
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за сигурността в Черно море
КСНС: България да търси общи действия с Румъния и Турция за...
Чете се за: 08:05 мин.
У нас
Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства Румен Радев след КСНС: Не можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия без доказателства
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР) Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан” Спасителната акция в Черно море: Прекратиха издирването на екипажа от кораба “Алфа Уатан”
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Годишнина без заложници: Израел почете паметта на жертвите на...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
Масирана руска атака срещу Украйна: Какви чужди компоненти има в...
Чете се за: 03:17 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ