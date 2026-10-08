Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на критичната енергийна инфраструктура

След атаката с дронове в Черно море непосредствена опасност за националната сигурност няма. Има война недалече от нас, така че се създават определени рискове и това, което беше комуникирано е, че координирано с Румъния и Турция ще се потърси подкрепа от партньорите в САЩ за изследване на мястото на инцидентите, това заяви в "Денят започва" министърът на енергетиката Ива Петрова.

"Тази рискова ситуация и повишеният риск, разбира се, той има ефект и върху критичната енергийна инфраструктура. От известно време се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, тъй като изключително важно е да защитим основната критична енергийна инфраструктура. Изпълняват се допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове. По отношение на инфраструктурата. Тъй като в случай на някакви инциденти, разбира се, освен чисто икономическият ефект, може да се стигне и до ефект и върху сигурността на енергоснабдяването. Така, че мога да ви уверя, че са предприети всички превантивни мерки, работи се координирано с институциите и смятам, че в момента, предвид ситуацията, сме гарантирали сигурността на инфраструктурата."

Тя посочи, че "Хан Аспарух" и "Хан Тервел" в момента са местата, на които има търсене и проучване в момента. В момента няма нищо критично, което да застрашава изпълнението на програмите във връзка с търсенето и проучването, увери тя.

"Централи, електропроводи, компресорни станции - има мерки, които по принцип са стандартни за защита на тази инфраструктура и сега има допълнителни - физически обходи, наблюдения, действия. Знаете, че темата за защита на критичната инфраструктура е на дневен ред от няколко години."

По отношение на АЕЦ "Козлодуй" Ива Петрова обясни, че именно днес излиза шести блок в планов годишен ремонт. Мощността на 5-и блок е намалена на 910 мегавата. За цялостното планиране за използването на блоковете и тяхната натовареност роля играе и ниското ниво на река Дунав.

"Очакванията бяха, че от средата на септември ще имаме малко по-голяма доза комфорт. Но, за съжаление, негативната тенденция продължава, така че следим ситуацията. В момента нещата са планови, планов годишен ремонт, леко намаление на мощността на 5-ти блок, което не оказва съществено влияние върху пазара, така че надявам се да продължим да преминаваме през ситуацията сравнително спокойно. Разбира се с цената на огромни усилия на екипа на място на централата, които полагат неимоверни усилия и да подържат съоръжението и да се справят в тази все още критична ситуация."

Получен е доклад от централата, в който вече са изброени набор от технически решения и мерки.

"Всички са със средносрочен хоризонт. Тоест нямаме набор от мерки, които могат днес и сега да повлияят съществено върху поддържане на водното ниво. Но имаме много добър набор от възможности. Голяма част от тях са вече проучени чисто технически. За някои от тях има и фаза на предпроектно проучване. Тоест имаме идея вече горе долу колко биха стрували и как биха реализирали във време. Това са мерки, свързани с поддържане на нивото на реката, диги, които са някакви дългосрочни мерки. Те изискват много сериозна консултация. Обследват се и мерки, които могат да доведат до някакви алтернативни захранвания с воден ресурс в случай наистина на екстремни ситуации. При нас от гледна точка на ситуацията с нивото поставихме въпроса и във връзка със системите за охлаждане на 7-и и 8-и блок, тъй като тази ситуация ни накара да видим дали трябва нещо да преосмислим и по отношение на новия проект. Различни са мерките, струват милиони евро. Най-леките мерки биха изисквали време за проектиране и изпълнение около година."

Мощностният баланс изглежда добре, рискове за снабдяването няма, увери Петрова.

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