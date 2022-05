Ливърпул и Манчестър Сити доминират в номинациите за наградите във Висшата лига

Висшата лига посочи номинираните футболисти и треньори за сезонните награди през настоящата кампания.

Манчестър Сити и Ливърпул имат по двама представители в категорията "Най-добър футболист". Трент Алекзандър-Арнолд и Мохамед Салах са отличени от състава на "мърсисайдци", а Кевин Де Бройне и Жоао Кансело са сред номинираните в състава на "гражданите". Джаред Боуен (Уест Хем), Букайо Сака (Арсенал), Хюн-Мин Сон (Тотнъм) и Джеймс Уортпрауз (Саутхемптън) също ще спорят за приза.

