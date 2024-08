Ливърпул потегли с победа на старта във Висшата лига

Ливърпул постави победоносно начало на новия сезон във Висшата лига. Момчетата на Арне Слот подчиниха Ипсуич с 2:0 в мач от първия кръг.

На стадион "Портман Роуд" мърсисайдци изпитваха турдности да отбележат през първото полувреме, но в хода на второто Диого Жота и Мохамед Салах промениха ситуацията. По този начин Слот записа победа в официалния си дебют начело на "червените". Освен това гостите помрачиха завръщането на „трактористите“ в английския елит след 22-годишна пауза.

На 25 август (неделя) мърсисайдци ще приемат Брентфорд, а играчите на Кириън МакКена ще гостуват на Манчестър Сити.

Goals from Diogo Jota and Mohamed Salah secured an opening weekend win for Arne Slot's @LFC #IPSLIV | #TheKickOff pic.twitter.com/4Jyo5EFK6b