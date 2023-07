Ливърпул привлече Доминик Собослай от РБ Лайпциг

Ливърпул привлече полузащитника на РБ Лайпциг Доминик Собослай, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

22-годишният унгарец е подписал договор до 2028 година.

"Червените" активираха откупната клауза в контракта на играча с германския клуб, която възлиза на 70 милиона евро. Собослай вече е преминал и медицинските прегледи.

Унгарецът е второто ново попълнение в селекцията на Юрген Клоп това лято след аржентинския халф Алексис Мак Алистър от Брайтън.

BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. #LFC



€70m deal done, to be signed soon.



Personal terms agreed, Szobo’s ready for medical tests soon.



Huge signing for #LFC. pic.twitter.com/FjLLyGq68a