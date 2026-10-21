Локомотив Пловдив отстрани Черно море от Купата на елита с гол на Али Далил

Локомотив Пловдив победи Черно море с минималното 1:0 в осминафинален мач от турнира за Купата на елита. Али Далил отбеляза победния гол.

"Смърфовете" откриха резултата на стадион "Тича" във Варна в 12-ата минута. Али Далил засече от движение подаване по земя в наказателното поле на Адриан Кова.

В хода на първото полувреме "моряците" бяха по-активни в преден план, но не успяха да материализират атаките си. В 25-ата минута Петър Зовко изби в ъглов удар изстрел извън пеналтерията на Мохамед Аши.

След почивката варненци получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар. Мартин Марков отсъди дузпа в 72-ата минута за шпагат на Миха Търдан в краката на Васил Панайотов. Зад бялата точка застана Асен Дончев, но стреля в аут.

Локомотив Пловдив е вторият полуфиналист в надпреварата, като първи мястото си в тази фаза от турнира си осигури другият пловдивски клуб - Ботев.