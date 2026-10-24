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Локомотив Пловдив сломи Политехника за една част

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите вицешампиони в НБЛ продължават с пълен актив.

Локомотив Пловдив сломи Политехника за една част
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Локомотив Пловдив продължава без грешка в НБЛ по пътя към третия пореден верен ход. Действащите вицешампиони сломиха Политехника с 87:65 в мач от третия кръг. В зала "Сила" съставът на Асен Николов трябваше да се потруди през първите три части, но в последната наложи волята си след 25:10, оставяйки играчите на Александър Драгичевич с празни ръце.

В игра за "черно-белите" се завърна Михаил Молдов.

Това означава, че "смърфовете" са с пълен актив от три победи, а дебютантът в родния елит е на обратния полюс. На 31 октомври (събота) Локомотив ще има гостуване на Рилски спортист, докато Политехника ще пътува до Стара Загора за мач с Берое.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Честата смяна на водачеството се превърна в тенденция във встъпителните минути. Джомаруоу Браун и Айзея Томпсън действаха добре в нападение за домакините, а от другата страна Ландън Гласпър бе над всички. Това обаче не спря гостите да се преборят за аванс от 2 точки в края на дебютната част.

Трудно можеше да се говори за промяна на статуквото и в началото на втория период. Постепенно Дъвъръл Рамзи, Томпсън и Браун успяха да го нарушат, за да могат „черно-белите“ да се изстрелят на голямата почивка при 44:35.

Браун и Рамзи оставиха водачеството в редиците на „смърфовете“ при подновяването на играта, като докосваха отново двуцифрената разлика. Стефан Аджидж и Гласпър настроиха мерниците, за да дадат надежди на „лилаво-оранжевите“ да се върнат в играта, но Браун се постара тимът от Пловдив да си осигури актив от 7 точки след 30 минути игра.

Томпсън и Браун дадоха тон за нов импулс на участника в Еврокъп, който не се забави с натрупването на нов двуцифрен актив. Отборът от Дупница не бе в състояние да отговори и до края на мача неговият съперник сложи край на интригата.

Джомароу Браун се отличи за Локомотив с 28 точки. Айзея Томпсън завърши с 18 и 13 борби.

Ландън Гласпър наниза 29 точки за Политехника, отбелязвайки 6 тройки. Никола-Александър Жеков записа 10.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Политехника #БК Локомотив Пловдив

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