Локомотив се оказа непреодолимо препятствие за Спартак в НБЛ

Локомотив Пловдив постави убедително начало на новия сезон в НБЛ. Действащите вицешампиони матираха Спартак Плевен с 92:73 в среща от първия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". Селекцията, водена от Асен Николов, наложи волята, особено през второто полувреме, когато даде да се разбере, че има повече аргументи срещу състава, воден от Желко Лукаич. Успехът на "черно-белите" дойде след доста по-добра стрелба зад дъгата, откъдето бяха 15/34 срещу 7/19 за "синьо-белите".

Официален дебют с екипа на спартаклии направи едно от попълнения през лятото - Александър Данаилович, който дълго време лекуваше контузия, но в игра не влезе Уоли Уостър.

На 17 октомври (събота) Локомотив ще има визита на Берое Стара Загора, докато Спартак ще се отправи към Дупница за гостуване на Политехника в същия ден.





Безплодните атаки се превърнаха в тенденция във встъпителните минути, в които Александър Матушев и Айзея Томпсън се нагърбиха в офанзивен план. По-добрите решения, взети от гостите, доведоха и до известно надмощие в края на откриващия период за аванс от 6 точки.

Джомару Браун пое щафетата в хода на следващата десетка и предостави възможността на „черно-белите“ първи да намерят пътя към двуцифрената разлика. Джейлън МакКлауд направи опит да запали искрата за „синьо-белите“ и мисията му се оказа успешна до известна степен, но Браун превърна в шоу втората част и „смърфовете“ се оттеглиха при в съблекалнята при 44:34.

Дъвъръл Рамзи и Томпсън осигуриха летящ старт през второто полувреме на действащите вицешампиони, които наложиха достатъчно бързо темпо и авансът придоби още по-сериозни отражения. Спартаклии се намираха в нокдаун, а стрелбата зад дъгата вървеше по учебник за участника в Еврокъп, за да може да си извоюва 21-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт отборът от Пловдив отново не трепна и довърши започнатото.

Джомару Браун се отличи с пълна сила за Локомотив, отчитайки се с 29 точки, включително и с 5 успешни шута зад дъгата. Айзея Томпсън регистрира 20 и 6 овладени под двата ринга топки. Дъвъръл Рамзи остана на крачка от трипъл-дабъл, записвайки 19, 9 овладени под двата коша топки и 10 асистенции.

Александър Матушев отговори за Спартак с 21 точки и 7 борби. Джейлан МакКлауд приключи с 20 и 5 асистенции, Тре Уилямс реализира 12.