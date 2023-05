Лоренцо Сонего се класира за третия кръг на турнира по тенис в Рим

Италианецът Лоренцо Сонего се класира за третия кръг на турнира по тенис на клей от сериите „Мастърс“ в италианската столица Рим с награден фонд 8,64 милиона евро.

Сонего надви 25-ия в схемата японец Йошихито Нишиока със 7:5, 6:3 за час и 46 минути игра.

Rome Roars for Sonego



Listen to the crowd after that Lorenzo Sonego win! #IBI23 pic.twitter.com/TE2Enj6pbD