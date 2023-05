Димитров се изправя срещу Джокович на централния корт в Рим

Григор Димитров ще се изправи срещу Новак Джокович в мач от 3-ия кръг на Мастърс турнира в Рим. Двубоят помежду име е под №3 на централния корт днес. Програмата започва в 12:00 часа със сблъсъка Каролина Мухова и Камила Джорджи. Втората среща е Ига Швьонтек - Леся Цуренко.

До момента Димитров и Джокович са се изправяли един срещу друг 11 пъти, като българинът е печелил веднъж. Това ще бъде вторият им сблъсък от началото на годината, след този в 3-ия кръг на Аустрелиън Оупън, където световният №1 триумфира със 7:6(7), 6:3, 6:4.

И двете им срещи на тази настилка се състояха през 2013 г., като българинът триумфира със 7:6(6), 6:7(8), 6:3 в Мадрид, но няколко седмици по-късно Джокера взе реванш в 3-ия кръг на Ронал Гарос (6:2, 6:2, 6:3). Оттогава сърбинът е печели трофея в Рим 4 пъти, а сега преследва рекордна 39-а Мастърс титла.

Джокович започна участието си в италианската столица с победа над Томас Мартин Ечевери, докато Димитров записа двусетов успех над Стан Вавринка.

На "Гранд Стенд" ще видим в действие още Стефанос Циципас, Холгер Руне, Александър Зверев и Виктория Азаренка, а на "Пиетранджели" своите мачове ще изиграят Даниил Медведев, Каспер Рууд и Мария Сакари.

