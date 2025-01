Рекорд и антирекорд за Григор Димитров на Australian Open

С неприятно чувство приключи тазгодишното участие на Григор Димитров в т.нар. австралийско турне. Най-добрият български тенисист в историята записа 55-то последователно участие в основна схема на турнир от Големия шлем, което е рекорд сред активните играчи в професионалния Тур. Българинът е неизменна част от Мейджър турнирите от Australian Open 2011 насам, откогато не е пропускал участие.

Но, загубата от „щастливия губещ“ от квалификациите Франческо Пасаро (Италия) в понеделник е едва втората, която Димитров допуска в първия кръг в Мелбърн. За първи и последен до този момент българинът бе отпаднал на старта през сезон 2013 (загуби в три сета от французина Жулиен Бенето).

Срещу Пасаро Димитров се отказа в началото на втория сет при резултат 5:7, 1:2 гейма, като по този начин увеличи друга неприятна статистика - да не може да приключи двубой в трети пореден турнир от Големия шлем, след като го стори миналата година на осминафиналите на Уимбълдън (срещу Даниил Медведев) и на четвъртфиналите на US Open (срещу Франсис Тиафо).

Ранното отпадане в Мелбърн ще коства на Димитров и място в Топ 10 на ранглистата при следващото ѝ обновяване на 27-ми януари. Българинът бе неизменна част от челната десетка от края на март миналата година, но 11 месеца по-късно ще загуби тази чест.

Какво предстои в програмата на Димитров? Той е заявил за участие надпреварата в зала в Ротердам, която е от категория АТР 500 и започва на 3-ти февруари. Миналата година Димитров достигна до полуфиналите в турнира, където отстъпи пред Алекс Де Минор (Австралия). Именно в Ротердам българинът записа първата си голяма победа сред професионалистите, когато през 2009-та година, участвайки с „уайлд кард“, победи на старта Томаш Бердих (Чехия), след което отстъпи в паметен трисетов двубой пред току-що оглавилия ранглистата Рафаел Надал (Испания).





Outrageous @GrigorDimitrov has the ball on a string #abnamroopen pic.twitter.com/f6Gj9B5hIn