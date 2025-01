Спортистите, които сложиха край на кариерата си през 2024-а: Ема МакКиън - плуване

Ема МакКиън е най-великият олимпиец на Австралия с 14 отличия от най-големия спортен форум.

30-годишната плувкиня обяви през ноември 2024 година, че слага край на кариерата си, три месеца след последното си участие на олимпийски игри.

"Днес се оттеглям официално от състезанията", написа тя в профила си в Инстаграм. Австралийката притежава 6 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала от Олимпийските игри в Рио де Жанейро, Токио и Париж.

Интересен факт от нейната кариера е, че в Токио 2020 МакКиън се превърна във втората жена, която печели 7 медала (4 златни и 3 бронзови) от една Олимпиада, като 70 години преди това подобно постижение прави съветската гимнастичка Мария Горосковская на Игрите в Хелзинки през 1952 (два златни и пет сребърни).

