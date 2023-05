Сиатъл надигра Далас в плейофите на Западната конференция

Сиатъл победи Далас с 6:3 като домакин в шестия двубой от втория кръг в плейофите в Западната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) и изравни серията на 3:3 успеха.

Джордан Еберле отбеляза две попадения, включително 58 секунди преди края и добави една асистенция за Сиатъл, който се спаси от елиминиране в плейофите, пращайки серията към седми сблъсък. Мачът ще се проведе в понеделник в Далас.

Ели Толванен добави гол и две асистенции, а Яни Гурде, Тай Картай и Мати Бениърс се разписаха по веднъж за успеха.

Попаденията за гостите от Далас бяха дело на Джо Павелски, Мейсън Марчмънт и Джоел Кивиранта. За 38-годишния Павелски това бе 72-и гол в плейофиге на НХЛ и седми в серията. Така той се изравни с Александър Овечкин за най-много попадения в плейофите сред действащите хокеисти в лигата.

Домакините поведоха с 4:2 до края на втория период, Бениърс отбеляза за 5:2, Кивиранта намали за Далас, но с втория си гол Еберле оформи крайното 6:3.

