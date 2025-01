Коко Гоф, Дона Векич и Паула Бадоса преминаха с лекота втория кръг на Australian Open

Американката Коко Гоф удължи на шест мача серията си без загуба от началото на сезона с победа над британката Джоди Бъридж, с която се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените.

Третата в световната ранглиста Гоф се наложи с 6:3, 7:5 над намиращата се със 170 места зад нея Бъридж.

Ранен пробив даде аванс от 3:0 гейма на Гоф, който тя успя да запази без сериозни колебания. Не такава бе ситуацията във втория сет, в който полуфиналистката от миналата година отново дръпна с 2:0 гейма, но допусна Бъридж да осъществи обрат и на свой ред да поведе с пробив при 5:3 гейма.

Британката обаче не успя да завърши започнатото и дори не стигна до сетбол. В този момент много по-големият опит в мачове на подобно ниво на Гоф излезе на преден план и в крайна сметка американката направи нов обрат, за да спечели сета и мача със 7:5.

В следващия кръг третата в схемата ще срещне канадката Лейка Фернандес, която по-рано днес победи в три сета Кристина Букша от Испания.

Powering on.@CocoGauff peels off the final four games of the second set to seal a 6-3 7-5 victory over a plucky, punchy Jodie Burrage.



She'll face Leylah Fernandez in the next round.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/vnt2G3RNIM