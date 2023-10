Людмила Самсонова ще спори с Ига Швьонтек за титлата в Пекин

Людмила Самсонова победи Елена Рибакина със 7:6(7): 6:3 в полуфинален мач от Откритото първенство на Китай в Пекин.

В хода на първата част и двете тенисистки взеха подаванията си до 4:4 гейма. Последва размяна на пробиви преди да се стигне до тайбрек. В него рускинята спечели 4 точки при сервис на опонентката ѝ, за да поведе в сетовете.

Равенството се запази до 3:3 гейма във втория сет, преди 24-годишната Самсонова да наложи доминацията си и заслужено да се поздрави с успеха.

Second WTA 1000 final of the season ️@LiudaSamsonova sees off Rybakina 7-6(7), 6-3 and will face World No.2 Swiatek in the championship match! #ChinaOpen pic.twitter.com/cYctWjsBuX