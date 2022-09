Людмила Самсонова спечели тенис-турнира в Токио, а с това е четвърта титла в кариерата си. На финала тя победи китайската тийнейджърка Цинвън Чжън с 7:5, 7:5. Това бе и 18-а победа за нея в последните 19 мача, която и донесе и трети трофей за 2022-а година.

Преди това Самсонова спечели последователни титли във Вашингтон и Кливланд през август. От днес 23-годишната рунскиня заема 23-а позиция в ранглистата на WTA, изкачвайки се със седем места.

Three titles in four events

18-1 in her last 19 matches

Career-high ranking incoming@LiudaSamsonova takes it in Tokyo!