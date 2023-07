Мадисън Кийс обърна Мира Андреева и продължава към 1/4-финалите на Уимбълдън

Поставената под №25 Мадисън Кийс (САЩ) се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Американката победи 16-годишната квалификантка Мира Андреевa от Русия с 3:6, 7:6(4), 6:2 за малко повече от два часа игра.

28-годишната Кийс достига до четвъртфиналите на Уимбълдън за първи път от 2015 година насам.

Американката направи обрат, след като преодоля пасив от сет и пробив, за да спечели двубоя от четвъртия кръг.

Световната №102 Андреева, която можеше да стане най-младата състезателка, достигнала до четвъртфиналите на турнира от Големия шлем на трева след Анна Курникова през 1997 година, се бори смело срещу Кийс, но в крайна сметка беше победена от опитната американка.

Рускинята направи три пробива по пътя си към успеха в първия сет и поведе с 3:0 във втората част, след което обаче настъпи спад в играта й. Кийс върна пробива в седмия гейм, а в тайбрека взе аванс от 4:2 и след 7:4 изравни резултата.

В третия сет американката даде само два гейма на съперничката си и затвори двубоя след 2:03 часа.

