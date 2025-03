Фриц се нуждаеше от седем мачбола, за да се класира за полуфиналите в Маями

Тейлър Фриц оформи финалното каре на турнира от сериите Мастърс 1000 на ATP в Маями. Представителят на домакините пропиля шест мачбола във втория сет, но от седмия успя да елиминира Матео Беретини със 7:5, 6:7(7), 7:5 в абсолютен трилър, продължил два часа и 44 минути. Американецът продължава да няма загуба срещу този съперник в пет срещи помежду им.

Поставеният под №3 показа завидна психика не само да преодолее италианеца, а и себе си след многото пропуснати възможности да затвори срещата по-рано.

Двамата тенисисти си размениха по един пробив в самото начало на двубоя, а след това всеки имаше възможност да се наложи. Това го стори Фриц в 12-ия гейм, спечелвайки подаването на Беретини за 7:5.

Американецът можеше да повтори случилото се от първия сет във втория при 6:5 и 40:15 в негова полза и на сервис на съперника. Италианецът обаче успя да се справи със заплахата и вкара частта в тайбрек. №4 в света изглеждаше сигурен победител при 6-3, но отново позволи на Беретини да се върне в двубоя. Представителят на домакините имаше още един мачбол при 7-6, който също бе отразен от световния №30, а впоследствие Матео Беретини затвори сета с първата си възможност - 7-9.

Фриц продължи да стои по-добре на корта в решаващата част, но отново липсата на решителност във важните моменти можеше да му изиграе лоша шега. Той имаше на сметката си четири точки за пробив срещу нито една за италианеца. Именно от четвъртата си възможност обаче американецът спечели подаването на съперника за 6:5, а след това сложи край на срещата на свой сервис.

