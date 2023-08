Майкъл Джордан продаде мажоритарния дял от акциите си в Шарлът Хорнетс

Баскетболната легенда Майкъл Джордан е продал мажоритарния дял от акциите си в клуба от НБА Шарлът Хорнетс на Гейб Плоткин и Рик Шнал и сделката може да се смята за приключена, обявиха от клуба днес.

Хорнетс планираха по-късно днес на специална пресконференция да представят новите инвеститори. А Джордан, който управляваше отбора в последните 13 години, обяви в съобщение до медиите, че е "огромна чест" да притежава Хорнетс, но не даде обяснение защо е продал франчайза. Със сигурност той запазва дял в клуба, но като миноритарен собственик.

Новите мажоритарни собственици също обясниха вижданията си пред медиите. Те започнаха с това, че искат да изведат Шарлът "на друго ниво и на терена, и извън него".

OFFICIAL: The sale of the majority stake in the Charlotte Hornets from Michael Jordan to a group led by Gabe Plotkin and Rick Schnall has been finalized.